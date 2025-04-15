«Весьма жесткие заявления»: в Кремле отреагировали на угрозы Каллас странам ЕС

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 55 0

Песков: в ЕС есть страны которые не принимают риторику Каллас по поводу 9 Мая

В Кремле указали на понимание в ЕС агрессивной риторики Каллас по поводу 9 Мая

Фото: LESZEK SZYMANSKI/ТАСС

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Тема:
День Победы 9 Мая

Дмитрий Песков отметил, что в России будут рады видеть тех гостей, кто готов разделить с нашими гражданами празднование 9 мая.

Кремль считает неприемлемым и жестким заявление Каи Каллас о "последствиях" для тех, кто поедет в Москву на Парад Победы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

«Мы обращаем внимание на ее весьма и весьма жесткие заявления. Мы не считаем их правильными», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что в России будут рады видеть тех гостей, кто готов разделить с нашими гражданами «гордость и радость этого дня».

Песков добавил, что оценивать подобные угрозы должна не Россия, а те страны, которым они адресованы.

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас предупредила всех европейских чиновников, кто планирует посетить Москву 9 Мая, что они столкнутся с «последствиями». Она назвала их участие в торжественных мероприятиях нежелательным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Молдавия запретила Гагаузии назначать прокурора в автономии. Судебное решение вступит в силу сразу после публикации в законодательном вестнике республики.

Тема:
День Победы 9 Мая
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