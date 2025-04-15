Благодатный огонь из Иерусалима прибудет в Москву 19 апреля

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В столице верующие смогут получить его в 15 храмах и соборах.

Благодатный огонь из Иерусалима прибудет в Москву в ночь на Пасху

Фото: Александр Река/ТАСС

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Тема:
Пасха 2025

Фонд Андрея Первозванного 19 апреля доставит Благодатный огонь из Иерусалима в Москву. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Самолет с делегацией ожидают в столице в 23:00 в Великую субботу, накануне Пасхи.

Частица огня традиционно будет передана в десятки российских городов, в том числе в приграничные — Белгород, Брянск и Курск. В Москве его смогут получить верующие в 15 храмах и соборах.

Пасха — главный праздник христиан, установленный в честь Воскресения Христа. В 2025 году дата для православных и католиков совпадает: Пасху отметят 20 апреля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему упали цены на яйца перед Пасхой.

В каждом магазине, торгующем продуктами, должен быть овоскоп — прибор для проверки свежести яиц. Как поясняет эксперт, если у покупателя возникают сомнения, он вправе попросить устройство для осмотра. Закон требует, чтобы в торговых точках такой прибор обязательно присутствовал. Кроме того, потребитель имеет право запросить сертификаты и результаты лабораторных анализов на яйца.

Тема:
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