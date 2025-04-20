Зеленский заявил о готовности Украины придерживаться пасхального перемирия

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 38 0

Лидер киевского режима готов продлить перемирие, если «полная тишина действительно воцарится».

Зеленский заявил о готовности Украины придерживаться пасхального перемирия

Фото: Reuters/Алина Смутко

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Тема:
Пасха 2025

Украина готова придерживаться объявленного президентом РФ Владимиром Путиным пасхального перемирия. Соответствующее заявление в своем Telegram-канале сделал украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, Киев будет действовать «зеркально — так, как будет с российской стороны».

«Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов», — написал он.

Накануне праздника, 19 апреля, Владимир Путин сообщил о перемирии. При этом глава государства подчеркнул, что возможны нарушения режима и провокации со стороны украинских боевиков. Поэтому несмотря на остановку боевых действий российские военнослужащие должны быть готовы к отражению атак. Необходимо быть бдительными, так как мораторий на удары по энергообъектам Киев многократно нарушал.

На страницах газеты The Washington Post вскоре появилась информация, что Владимир Зеленский поначалу отказался от предложенного Москвой пасхального перемирия. Но позже он все-таки принял его. Более того, лидер киевского режима заявил, что Украина и дальше будет придерживаться режима тишины, если ударов со стороны РФ не будет.

«Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по окончании пасхальных суток 20 апреля. Это покажет истинные намерения России, потому что 30 часов достаточно для заголовков, но не для настоящих мер укрепления доверия. Тридцать дней могут дать миру шанс», — отметил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что ждут докладов главкома ВСУ Александра Сырского по обстановке в зоне боевых действий. Он написал: «Украина вместе с партнерами готова максимально конструктивно двигаться к миру, но нужна соответствующая готовность России».

Ранее, писал 5-tv.ru, американский лидер Дональд Трамп назвал условие выхода США из переговоров по Украине.

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