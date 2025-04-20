Как прошла пасхальная служба в соборе Казанской иконы Божией Матери в Татарстане

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 68 0

Возглавил Божественную литургию в соборе митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

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Тема:
Пасха 2025

В Татарстане православные христиане встречают Пасху. Праздничное богослужение прошло в стенах кафедрального собора Казанской иконы Божией Матери Казанского Богородицкого мужского монастыря на улице Большая Красная. Возглавил литургию митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Богослужение началось в 23:15 (Время совпадает с московским. — Прим. ред.), в 23:50 верующие отправились на крестный ход, а ровно в полночь состоялись Пасхальная заутреня и Божественная литургия. Праздничные службы продолжатся 20 апреля, после чего будут проходить в течение всей следующей недели, как и во всех церквях России.

Вечером 20 апреля в Казань доставят Благодатный огонь. В это время митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл совершит великую Пасхальную вечерню в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери. Богослужение начнется в 16.00, перед ним ожидается торжественная встреча Благодатного огня. Чтобы получить святыню, нужно принести лампады.

Ранее, писал 5-tv.ru, прихожане Храма Христа Спасителя рассказали, о чем молятся на пасхальной службе.

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