Самый жаркий апрель: в Москве и Петербурге зафиксировано рекордное тепло

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В Москве и Петербурге зафиксирована рекордно высокая температура для апреля

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

Тема:
Погода

При этом синоптики предупреждают о возможном резком похолодании к концу месяца.

В столицах установилось аномальное тепло. В Санкт-Петербурге побит рекорд, который держался четверть века. А в Москве минувшие выходные стали самыми теплыми с 1921 года.

Так жарко в апреле не было никогда за всю историю метеонаблюдений. Не исключено, что и этот результат будет в скором времени превзойден. Ведь воздух продолжает нагреваться.

При этом синоптики не исключают, что до конца месяца в столицу может вернуться зима. Возможен небольшой снег, а температура будет опускаться до нуля градусов.

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