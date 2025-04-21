Самый жаркий апрель: в Москве и Петербурге зафиксировано рекордное тепло
В Москве и Петербурге зафиксирована рекордно высокая температура для апреля
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru
При этом синоптики предупреждают о возможном резком похолодании к концу месяца.
В столицах установилось аномальное тепло. В Санкт-Петербурге побит рекорд, который держался четверть века. А в Москве минувшие выходные стали самыми теплыми с 1921 года.
Так жарко в апреле не было никогда за всю историю метеонаблюдений. Не исключено, что и этот результат будет в скором времени превзойден. Ведь воздух продолжает нагреваться.
При этом синоптики не исключают, что до конца месяца в столицу может вернуться зима. Возможен небольшой снег, а температура будет опускаться до нуля градусов.
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