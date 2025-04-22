Путин прокомментировал итоги пасхального перемирия

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По словам президента, Россия всегда хорошо относится к мирным инициативам.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Тема:
Пасха 2025 Спецоперация

Результаты пасхального перемирия сегодня подвели в Москве. То что происходило на минувших выходных на передовой оценил российский президент, напомнив, что в Киеве поддержали идею прекратить боевые действия, но в то же время наше Минобороны зафиксировало больше пяти тысяч нарушений.

И с одной стороны, это похоже на провокации. С другой, подтверждает факт, что на фронте действуют подразделения, которые считают себя самостоятельными и не подчиняются генеральному штабу ВСУ. Тему продолжит корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Пасхальное перемирие закончено. Президент акцентирует: Россия всегда к таким инициативам относится положительно. И это была наша идея, которую Зеленский хотел извратить.

«Было опубликовано заявление, согласно которому наше предложение рассматривалось, как игра с судьбами, с жизнями людей и так далее. Там, видимо, нашлись кто-то поумнее, кто подсказал, скорее всего, это иностранные кураторы, что отвергать такие инициативы — это проигрышная позиция для киевского режима, и они быстро согласились», — сказал президент.

Согласиться согласились, но не все и не везде. Вот наши военные во время пасхального перемирия собирают тела погибших. Никакого оружия. Как договаривались. Только носилки и белый флаг с красным крестом. И вот уже в наших бойцов исподтишка летят вражеские дроны-камикадзе.

Москва соблюдала железобетонно все договоренности. Киев — нет.

«В целом, мы наблюдаем снижение боевой активности со стороны противника. Это правда. Это оценки, в том числе и командующих группировками… Но, тем не менее, почти пять тысяч нарушений было — 4900. Из них шесть атак и 90 попыток ударов БПЛА самолетного типа. 1400 артобстрелов», — перечислил российский лидер.

Нарушения — результат потери контроля Зеленского над своими же войсками.

Наши молчали ровно до полуночи. А потом нанесли удары именно по тем точкам, откуда ВСУ во время перемирия подло запускали дроны. Вот эксклюзивные кадры от разведчиков отряда «Горца» на торецком направлении. К справедливому возмездию подключились и вертолетчики.

Теперь Киев предлагает ввести мораторий на удары по гражданским объектам. Но давно известно: ВСУ используют мирное население как живой щит.

Недавний удар нашим высокоточным оружием по украинскому городу Сумы — как раз наглядный пример.

«Там проходило награждение тех, кто совершил преступление в Курской области. Подразделения ВСУ и националистов, и это те люди, которых мы считаем преступниками. Которые должны получить заслуженное возмездие за содеянное в приграничной области… Они и получили это возмездие», — подчеркнул Путин.

Поэтому разговоры про мораторий на поражение гражданских объектов могут быть просто уловкой со стороны украинского режима.

«В Одесской области был нанесен удар нашими вооруженными силами. Сельхозобъект: ангары, сельхозпредприятия. Но там киевские власти вместе с иностранными кураторами и помощниками, пытались организовать не только производство, но и испытания новой ракетной системы. Туда и был нанесен удар», — объяснил президент России.

Никакого доверия Киеву априори нет. Поэтому новые предложения об ограничении ударов нуждаются в глубоком анализе и проработке.

Тема:
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