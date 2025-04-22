Повысить авторитет чиновников на местах: главные заявления Путина на форуме «Малая Родина — сила России»

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Путин подчеркнул важность повышения авторитета муниципальных властей

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

В рамках мероприятия президент наградил победителей премии «Служение».

Экономику и сложности самоуправления сегодня детально обсуждали в Москве, на форуме «Малая Родина — сила России». Именно сотрудники муниципалитетов — это те, к кому люди обращаются в первую очередь. Им приходится решать десятки разнообразных задач. А главное, что по их делам россияне оценивают уровень работы властей. Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин рассказал о проблемах и достижениях муниципалитетов.

Всероссийская премия «Служение» — это что-то вроде муниципального Оскара, когда чиновники на местах подучают награду за то, что делают свою работу хорошо. Вот только время сейчас такое, что во многих регионах выполнение обычных служебных обязанностей связано с риском для жизни. Поэтому сразу после «благоустройства территории» идет «мужество и героизм» — самая почетная номинация, финалистов которой поздравляет лично президент.

«В регионах Донбасса и Новороссии, в приграничье работники муниципалитетов в очень непростых условиях, порой с риском для жизни выполняют свой профессиональный, а по большому счету, человеческий долг. Помогают людям, поддерживают, спасают их. Это достойно самого искреннего уважения и благодарности», — отметил президент.

Владимир Таранцов, получивший награду из рук президента, является замглавы Вейделевского района Белгородской области, в приграничных районах которой муниципальные чиновники давно работают в бронежилетах.

«Наша задача — защита границ нашего Отечества, безопасность мирных жителей, помощь военным. И этими идеями живет вся белгородчина и наши соседи…» — начал свою речь Таранцов.

«Вы слышали, что он сказал? „Наша задача — защищать границу России“. Хотя задача защищать границу России — это задача пограничной службы, Вооруженных сил и так далее. У всех своя задача. Но как вы, как ваш коллега воспринимают свой долг перед Родиной — вот это самое главное. Спасибо вам за это служение», — добавил президент.

Разговор о роли местного самоуправления Владимир Путин продолжил и на встрече с главами российских муниципалитетов. Одной из главных задач президент назвал расселение людей из ветхого жилья.

«Программа расселения аварийного жилья — чрезвычайно важная вещь, и наша обязанность перед людьми — завершить эту работу. Самое главное — своевременно заниматься ремонтами», — подчеркнул Путин.

Одним из важных инструментов местного самоуправления станет сеть так называемых ЦУРов — Центров Управления Регионами, которые будут координировать работу всех ветвей власти, а так же помогут контролировать бюджетные расходы.

«Наши ЦУРы, которые есть в субъектах федерации, наши муниципальные центры, они сегодня работают, позволяя вычленить не только разовые какие-то эпизоды в нашей жизни, но и группируя их по блокам, ставить основные задачи и решать их в рамках тех инструментов, которые созданы», — сказал Руслан Болотов, мэр Иркутска.

«Люди должны понимать: если у них какую-то копеечку забрали из кармана, то эта копеечка пойдет на улучшение их собственного благополучия, условий их жизни», — отметил президент России.

Однако цифровизация не должна осложнять коммуникацию людей с властями.

«Единственное, о чем хочу попросить, это чтобы не возникало никакого цифрового барьера, никакого цифрового забора между людьми и местными органами власти, чтобы обратная связь всегда сохранялась, чтобы сохранялась живая связь с гражданами», — призвал Путин.

Владимир Путин еще раз напомнил о том, что ветераны СВО должны стать новой элитой и активно участвовать в местном самоуправлении.

«Я очень рад тому, что у нас во всех уровнях власти появляются люди с боевым опытом. А особенно это важно для новых исторически российских территорий, потому что ситуация там, сами знаете, непростая. Она боевая… И там нужны именно такие люди, как вы, и те, кто пришли с вами. Люди, которые ничего не боятся», — подчеркнул российский лидер.

Массовое вовлечение управленцев с боевым опытом в народное хозяйство, по мнению президента, это то, что способно в кратчайшие сроки резко повысить авторитет муниципальных властей по всей России.

Тема:
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