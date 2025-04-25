В Судже обнаружили нарколабораторию ВСУ
Боевики наладили в подвале масштабное производство запрещенных веществ.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Очень интересная находка была сделана сегодня нашими бойцами в освобожденной Судже. В одном из частных домов, боевики за время оккупации умудрились организовать полевую нарколабораторию. Обычно во время подобных операций подразделения берут с собой только самое необходимое: оружие, боеприпасы, провизию. В случае с ВСУ, наркотики, видимо, тоже вошли в этот список.
«Здесь производились кустарным образом наркотические вещества для боевиков и наемников ВСУ. Скорее всего, они их готовили и направлялись уже с ними в бой», — рассказал один из военнослужащих ВС РФ.
Учитывая, что численность группировки прорвавшейся на территорию Курской области, по разным оценкам, была около 50 тысяч человек, собственное наркопроизводство снабжало все подразделения на постоянной основе. И получается, что белый порошок был частью ежедневного рациона как сухой паек и вода.
- 25 апр
- Внучатый племянник Милитона Кантарии встретился с матерями погибших в зоне СВО бойцов
- 25 апр
- «Давай за»: рэпер Саграда представил песню-трибьют легендарной композиции «Любэ»
- 24 апр
- Российские военные освободили населенный пункт Богдановка в ДНР
- 24 апр
- Экипаж Ми-28НМ уничтожил пункт временной дислокации ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
- 24 апр
- Комбинированный удар нанесен по военным объектам Украины
- 24 апр
- Работает российская штурмовая авиация. Лучшее видео из зоны СВО
- 23 апр
- Российские бойцы освободили населенный пункт Тарасовка в ДНР
- 23 апр
- Артиллеристы ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 23 апр
- Опубликованы кадры освобождения Сухой Балки
- 23 апр
- Минометный огонь по боевикам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
80%
Нашли ошибку?