Нужна встреча на высоком уровне: Трамп заявил о согласовании большинства пунктов мирной сделки РФ и Украины

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 29 0

Трамп заявил о согласовании большинства пунктов мирной сделки

Нужна встреча на очень высоком уровне: Трамп заявил о согласовании большинства пунктов мирной сделки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Тема:
Спецоперация

Глава Белого дома подчеркнул, что конфликт пора заканчивать.

Большинство деталей будущего мирного соглашения между Россией и Украиной согласовано, дело осталось за встречей на самом высоком уровне. Об этом написал президент США Дональд Трамп на своей страничке в соцсети Truth Social.

«Хороший день переговоров… России и Украины. Они очень близки к сделке, и теперь двум сторонам нужно встретиться на очень высоком уровне, чтобы покончить с этим. Большинство основных пунктов согласовано», — отметил глава Белого дома.

Ранее Дональд Трамп пообещал рассмотреть дело об убийстве генерал-лейтенанта Москалика, произошедшее в подмосковной Балашихе накануне. Как отметил американский лидер, отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолета по дороге в Рим, этот случай стоит его внимания — об этом писал 5-tv.ru.

Причиной инцидента в Балашихе, которое уже было признано терактом, стало начиненное поражающими элементами самодельное взрывное устройство, установленное неизвестным в автомобиле. Взрыв прогремел, когда офицер проходил мимо машины, припаркованной во дворе жилого дома.

Тема:
Спецоперация
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