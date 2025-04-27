Аккуратнее на дорогах: москвичей предупредили о сильном ветре в понедельник

Начиная со вторника, «минус» отступит на восток европейской территории России, и ночные температуры станут устойчиво положительными.
Фото: © РИА Новости/Максим Блинов
Сильный ветер ожидается в Москве с утра до вечера понедельника, 28 апреля. Его порывы могут достигать до 15 метров в секунду, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по столице.
Горожан попросили оставлять машины в безопасных местах, обходить шаткие конструкции, а также быть аккуратными на дорогах.
Начиная со вторника, «минус» отступит на восток европейской территории России, и ночные температуры станут устойчиво положительными, сообщил РИА Новости синоптик Тишковец.
Между тем Центральную Россию ожидает самая холодная ночь третьей декады апреля. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС сообщил, что в столице в ночь на 28 апреля столбик термометра опустится до - 4 градусов, а по Московской области — до - 6.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что значительное понижение температур прогнозируется синоптиками на начало мая по всей территории страны.
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