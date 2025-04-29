«Не останавливайся»: как ВС РФ со спецназом КНДР освобождали Курскую землю

В освобожденной Курской области наши военные сейчас разминируют приграничные поселки. Боевики бежали оттуда очень быстро, оставляя целые склады неиспользованного оружия и боеприпасов. Кроме того, выясняются новые эпизоды боевых действий в нашем приграничье. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Эмиля Тимашева.

Борьба с дронами-камикадзе — обязательная часть подготовки корейского спецназа для операции в Курской области. Наши инструкторы все объясняют по-русски.

«Когда поймал тарелку, повел ее, не останавливайся», — говорит российский военный бойцу из КНДР.

На корейский военнослужащим КНДР переводят командиры. Но куда проще с отдельными командами, которые солдаты Корейской народной армии знают без перевода.

С символичными георгиевскими лентами на шлемах бойцы КНДР учатся и перенимают опыт наших солдат: боевая подготовка, тактическая медицина, обращение с российским оружием.

А вот кадры реальных боевых действий. Наши солдаты и бойцы спецназа КНДР плечом к плечу бьются за освобождения каждого дома. Уничтожив противника и заняв село — обнимаются под знаменами и российским триколором.

А вот и совсем трогательный момент. Солдаты КНДР возлагают цветы к мемориалу погибшим советским воинам Великой Отечественной войны.

Президент РФ Владимир Путин лично поблагодарил бойцов спецназа КНДР за участие в разгроме группировки ВСУ.

«Отдаем должное героизму, высокому уровню специальной подготовки и самоотверженности корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу родину как собственную. Они с честью и доблестью исполнили свой долг, покрыв себя неувядаемой славой», — отметил глава российского государства.

Доклад о работе военнослужащих КНДР в Курской области ранее представил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«Солдаты и офицеры Корейской народной армии, выполняя боевые задачи плечом к плечу с российскими военнослужащими, в ходе отражения украинского вторжения показали высокий профессионализм, проявили в бою стойкость, мужество и героизм», — подчеркнул Герасимов.

Наши войска и подразделения КНДР столкнулись с наемниками почти со всей Европы.

«Нам попадались поляки. Некоторых даже пленили. Слышали и голоса наемников голландских», — рассказал командир 22-го мотострелкового полка с позывным Апостол.

Трофеи, которые показывает командир, добыты у боевиков в районе села Горналь. Это был последний укрепрайон ВСУ, расположенный на границе с Сумской областью. Когда-то отсюда боевики и начали вторжение в Курскую область. Но теперь оккупанты вынуждены держать оборону. Владимир Путин уже отдал приказ о создании буферной зоны на территории приграничных районов Сумской области Украины.

«Противник на данном операционном направлении сосредоточил достаточно элитные свои подразделения. Мы говорим о 82-й десантно-штурмовой бригаде, силах специальных операций и ряде других воинских частей и соединений», — сказал Апостол.

Сейчас об оккупации напоминают оставленные в руинах деревни и села Курской области. Некоторые полностью стерты с лица земли. В Судже уничтожены целые улицы.

Буферная зона для того и нужна, чтобы обезопасить наши границы, начать разбирать завалы и приступить к восстановительным работам в каждом пострадавшем от вторжения районе.