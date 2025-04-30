Важнейшая дата: 80 лет назад над Рейхстагом подняли красное Знамя Победы
Сделано это было по личному приказу Иосифа Сталина.
Фото, видео: Евгений Халдей/ТАСС
Важная дата в истории Великой Отечественной — в этот день 80 лет назад Красная армия фактически взяла Рейхстаг, над его куполом водрузили знамя Победы.
Сделано это было по личному приказу Сталина. Историки признают: в 1945 году Рейхстаг не имел никакого военного значения. Однако здание парламента стало главным символом немецкого нацизма — и за него бились насмерть.
Пронести алый стяг под шквальным огнем противника смогли разведчики Михаил Егоров и Мелитон Кантария. Но бои продолжились и 1 мая. Гарнизон Рейхстага сложил оружие только вечером. После безоговорочной капитуляции нацистской Германии Знамя Победы доставили из Берлина в Москву. И с тех пор красный флаг -неотъемлемый атрибут праздника 9 мая.
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