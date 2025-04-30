Бастрыкин и сотрудники СК РФ возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 27 0

В 2025 году 9 мая отмечается 80 лет со дня победы в Великой Отечественной войне.

Фото, видео: СК России; 5-tv.ru

Тема:
День Победы 9 Мая

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин вместе с сотрудниками ведомства возложил цветы к могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, сообщили на сайте СК России.

В церемонии приняли участие первый заместитель Эдуард Валерьевич Кабурнеев, заместители Председателя СК России, руководители подразделений центрального аппарата и территориальных следственных органов, руководство и обучающиеся образовательных учреждений СК России, а также ветераны следственных органов.

В этом году 9 мая отмечается 80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). На Красной площади в столице пройдет юбилейный парад Победы.

Мероприятие в Москве посетят многие лидеры и официальные представители стран мира. Всего ожидается участие более 20 глав государств и правительств.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Москве в День Победы рады видеть всех, кто готов разделить с Россией «радость этого дня».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Великой Победе посвящен просветительский марафон «Знание. Первые», который проходит в эти дни в России.

О подвигах на фронте рассказывают непосредственно ветераны Великой Отечественной войны. Также перед школьниками и студентами выступают участники спецоперации и военные корреспонденты. О борьбе с неонацизмом и ситуации в мире говорят политики и руководители ключевых предприятий.

Тема:
День Победы 9 Мая
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