Символ памяти: церемония слияния вечных огней Юга России прошла в Севастополе

Церемония слияния вечных огней Юга России прошла в Севастополе
Фото, видео: 5-tv.ru
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В центральном «Огне Памяти» воссоединились частицы пламени с девяти факелов — пяти из Севастополя, а также Керчи, Феодосии, Анапы и Мелитополя.
В Севастополе прошла церемония слияния вечных огней Юга России. В центральном «Огне Памяти» соединились пламени с девяти факелов — пяти из Севастополя, а также Феодосии, Керчи, мелитополя и Анапы.
В память о мужестве солдат Красной армии факелы были зажжены в важных для севастопольцев местах: на Малаховом кургане, на котором стоит Оборонительная башня, Сапун-горе, а такжеп у памятника «Солдат и матрос».
«Для меня очень важно сегодня поджигать вечный огонь потому, что из военной династии и мой прадед воевал в Великую Отечественную войну. И для меня это дань уважения, дань памяти всем героям, павшим в Великую Отечественную войну», — заявил курсант ЧВВМУ имени П. С. Нахимова Даниил Шутов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве и Московской области стартовала акция «Бессмертный полк на транспорте». Мероприятие продлится до 12 мая, рассказал «Известиям» руководитель штаба регионального отделения общероссийского общественного движения (ООД) «Бессмертный полк России» Валерий Анисимов.
По его словам, совместно с «Мострансавто» данную акцию движение проводит уже третий год подряд.
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