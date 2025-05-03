«Производит впечатление»: передвижной поезд-музей прибыл в парк «Патриот»

Его встречали сотни жителей Москвы и Подмосковья.

Передвижной поезд-музей прибыл в парк «Патриот» по случаю предстоящего празднования 80-летия Победы. Сотни жителей и гостей столицы приехали его встречать.

«Мне было очень тяжело смотреть на это, большое впечатление производит вагон с ранеными, на это невозможно смотреть без слез», — заявила одна из посетителей поезда.

Своим комментарием о выставке поделился также директор Департамента культуры Минобороны РФ Артем Горный. Он отметил, что подобные проекты стоит сохранять и развивать, передавать наследникам память о том, что никогда не должно повториться.

«Поезд Победы — это не просто выставка или музей. Каждый, посетивший его, может своими глазами увидеть то, что пережили советские люди, наши предки, которые ценой неимоверных усилий, ценой своей жизни, освободили нашу страну от фашистских захватчиков», — рассказал Горный.

Посетить выставку можно будет с 3 по 7 мая. В дальнейшем поезд отправиться в столицу. В Москве его можно будет посетить на на Белорусском вокзале с 8 по 14 мая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Пекине прошла акция «Бессмертный полк». Поучаствовать смогли несколько сотен граждан России и КНР. Об этом сообщили в Русском доме в Пекине.

Торжественное мероприятие, приуроченное к 80-летию Великой Победы, прошло на территории российского посольства в Китае. Во главе колонны стоял посол Игорь Моргулов.

В рядах «Бессмертного полка» также оказались граждане Белоруссии. По подсчетам Русского дома, заявки прислали 800 человек, проживающих за пределами посольства. Еще 100 поступило от тех, кто размещается на его территории.