Наши герои: ветеранов поздравляют в преддверии 80-й годовщины Победы в ВОВ
В России поздравляют ветеранов в преддверии 80-й годовщины Победы в ВОВ
Фото, видео: 5-tv.ru
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Военнослужащие и артисты организовывают парад и выступление возле их домов.
В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие и артисты поздравляют ветеранов. В силу возраста собрать их всех вместе не удалось, поэтому было решено, что перед каждым пройдет персональный парад. За выступлениями ветераны наблюдали из окон. Кто смог, вышел принимать парад на улицу.
В Ростове-на-Дону торжественный марш и песни военных лет исполнили представители командования Южного военного округа.
О том, как узнали о победе, рассказал участник боев за Львов Иван Григорьевич Калиниченко.
«Стрельба и тому подобное, думали, что банды бандеровцев нападают, а оказывается, все начали кричать, что кончилась война, и тут все схватились и тоже начали стрелять», — сказал ветеран Великой Отечественной войны Иван Калиниченко.
В Московской области мини-парад с выступлением оркестра провели для 100-летнего участника Великой Отечественной войны Александра Ефимовича Николаева. В армию он попал совсем мальчишкой, после седьмого класса. Был связистом, затем радистом. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За Отвагу» и «Жукова».
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