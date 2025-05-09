Пешие колонны парадных расчетов начали движение по Красной площади

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 80 0

Парад в честь Великого праздника открыл вынос государственного флага и Знамени Победы.

Пешие колонны парадных расчетов начали движение по Красной площади

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

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Тема:
День Победы 9 Мая

По Красной площади начали движение пешие колонны в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Трансляцию с места событий ведет 5-tv.ru. Традиционно шествие началось в 10:00 с выноса государственного флага и Знамени Победы.

Открывают Парад воспитанники Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова. В 1940 году юным музыкантам впервые было доверено право открыть военный парад на Красной площади. Командует Парадом Главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал армии Олег Салюков, а принимает шествие министр обороны РФ Андрей Белоусов и главнокомандующий ВС РФ, президент России Владимир Путин.

Более девяти тысяч российских военнослужащих различных служб и подразделений пройдут в юбилейном парадном строю. Среди них — офицеры, солдаты, курсанты военных училищ, сотрудники МЧС, Росгвардии и современные герои — бойцы специальной военной операции (СВО). В Параде Победы также принимают парадные расчеты 13 государств: Азербайджан, Белоруссия, Вьетнам, Египет, Казахстан, Китай, Киргизия, Лаос, Монголия, Мьянма, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан.

По традиции в Москве в честь Дня Победы пройдет большой салют, который начнется в 22:00. Каждый год 9 Мая граждане не только России, но и большей части мира почитают память предков, отдавших жизнь за победу над мировым фашизмом. Праздник со слезами на глазах проходит во всех уголках государства.

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