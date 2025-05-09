«У России все в порядке»: что говорят иностранные гости о Параде Победы в Москве

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 97 0

Среди зрителей на торжественном мероприятии были знаменитости Стивен Сигал, Эмир Кустурица и Оливер Стоун.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Вильф

Тема:
День Победы 9 Мая

Иностранные гости остались под большим впечатлением от Парада Победы в Москве. Своими впечатлениями они поделились с корреспондентом «Известий» Алексеем Полтораниным.

Журналист из Алжира Юсеф Беггар рассказал, что ездит в Россию на 9 Мая последние пять лет по работе. Он назвал Парад важным событием для страны. Беггар также отметил, за последние годы значимость Дня Победы особенно выросла.

«Это дает большой знак, что у России все в порядке», — рассказал журналист.

Юсеф также добавил, что больше всего ждал на параде появление ракетного комплекса «Ярс», а также С-400.

Военнослужащий из Вьетнама рассказал корреспонденту, что его больше всего впечатлили так называемые парадные «коробки» — пешие парадные расчеты, состоящие из военных.

Кроме того, на трибунах был замечен американский актер Стивен Сигал.

«Я рад быть здесь», — коротко высказался актер.

Узбекский оперный певец и мастер по велоспорту Хурсанд Шеров также присутствовал на торжественном мероприятии и был в восторге от увиденного.

В этом году артист устроил целый флешмоб, проехав целых четыре тысячи километров из Ташкента до Москвы, чтобы почтить память сражавшихся в Великую Отечественную войну родственников.

На Парад Победы артист работал, надев специальный жилет с изображениями, в том числе, его родственников, сражавшихся против фашистов. В беседе с журналистами Шеров сказал, что объездил 15 городов и везде давал концерты. После этого певец не удержался и начал петь прямо на Красной площади песню «Катюша».

Также среди гостей были замечены американский режиссер Оливер Стоун, снявший фильм «Лицо со шрамом», а также сербский режиссер Эмир Кустурица.

На Параде Победы в этом году присутствовали более двух десятков мировых лидеров, включая председателя КНР Си Цзиньпина, президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву и руководителей стран Словакии, Сербии, Египта, Вьетнама и Венесуэлы. Это событие само по себе стало ярким свидетельством укрепления международного влияния Москвы, несмотря на западные попытки изоляции.

В самом Параде Победы приняли участие расчеты 13 государств: Азербайджан, Белоруссия, Вьетнам, Египет, Казахстан, Китай, Киргизия, Лаос, Монголия, Мьянма, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поблагодарил Оливера Стоуна за визит на Парад.

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День Победы 9 Мая
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