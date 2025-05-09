«Назвали меня именно 9 мая 1945 года»: Петросян раскрыл тайну своего имени в День Победы

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 59 0

Евгений Петросян: мама выбрала мне имя в День Победы — 9 мая 1945 года

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Пятаков; Instagram*/petrosyanevgeny; 5-tv.ru

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Тема:
День Победы 9 Мая

Артист родился спустя пять месяцев после разгрома фашистской Германии, но будущее его было определенно именно в этот великий день.

Народный артист РФ Евгений Петросян поздравил соотечественников с 80-летием Великой Победы. Он пожелал всем взаимопонимания, здоровья и счастья.

Эта дата, 9 мая, связана у юмориста не только с разгромом фашистской Германии, но и личной историей. Именно в этот день его мама, Белла Григорьевна, определила будущее артиста, выбрав ему имя. В то время родительница артиста еще носила его под сердцем, находясь на четвертом месяце беременности.

«Я родился в сентябре 1945 года, а назвали меня именно 9 мая 1945 года. Моя мама работала на военном заводе, и сотрудники ее отдела решили после работы отметить этот великий праздник. Кто-то заметил маму в положении, предложил выпить и назвать будущего человека Советского Союза сегодня каким-то именем», — рассказал артист в личном блоге.

Мама артиста, посоветовавшись с коллегами, остановилась на Евгении, поскольку это имя подходит как для мальчика, так и для девочки. В те времена, как подчеркнул артист, еще не умели определять пол ребенка до рождения.

«Я стал ровесником Победы таким образом», — сказал артист.

Ранее, писал 5-tv.ru, Евгений Петросян высказался о российской спецоперации по защите Донбасса. Телеведущий отметил, что ВС РФ могли бы в короткие сроки завершить СВО, но они берегут мирное население, жертвуя при этом собой. Но этого, указал юморист, многие в мире не понимают.

* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

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