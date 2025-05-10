Дети, внуки и правнуки: как прошел «Бессмертный полк» в Петербурге

Колонна прошла по Невскому проспекту до Дворцовой площади.

По всей стране сегодня участники той страшной войны, погибшие и выжившие, прошли строем по улицам своих городов. Дети, внуки, правнуки, те, кто помнят великий подвиг своих предков, пронесли фотографии защитников родины в колоннах «Бессмертного полка». Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Сердце замирает, когда сотни тысяч голосов сливаются в единое «Ура». Когда «Катюшу» сменяет «Десятый наш десантный батальон» и раз за разом звучит «День Победы».

Песни звучат на всем протяжении маршрута «Бессмертного полка» — 4,5 километра по Невскому проспекту, от площади Александра Невского через площадь Восстания и до Дворцовой. А с портретов, со штандартов снова смотрят на нас герои Ленинградского и Волховского, первого Белорусского, Прибалтийского, без преувеличения, всех фронтов священной войны.

«У нас это семейная традиция из года в год, из поколения в поколение. На данном портрете мой прадед, Минченок Василий Семенович, старший лейтенант, служил в СМЕРШе», — рассказывает Анастасия Яковлева.

«Я из республики Саха, Якутия, на портрете моя бабушка, Лебедева Евдокия Гаврииловна, ветеран тыла. Для меня большая честь участвовать в «Бессмертном полку», — поделился Гавриил Суздалов.

Главная награда, Звезда города-героя, в защитном боксе в сопровождении роты почетного караула во главе колонны. Ленинград выстоял в самой страшной осаде за всю историю человечества. И не просто выжил — помогал фронту, поставлял донорскую кровь, рыл траншеи и окопы, делал оружие, сбивал вражескую авиацию.

Несмотря на возраст, в строю ветераны и жители блокадного Ленинграда, они едут на ретро-автомобилях, а кто-то проходит весь маршрут пешком.

В руках участников шествия копия Знамени Победы, 80 лет назад взметнувшегося над Рейхстагом. Его и сегодня устанавливают бойцы, освобождая территории Донбасса. Герои и ветераны СВО, потомки победителей, несут в руках портреты родных — тех, кем гордятся, тех, на кого похожи.

«Год назад в 2024 году пошел добровольцем, в феврале пошел добровольцем. Год в окопах отслужил, легкое ранение у меня было. Деду не стыдно за меня, я так думаю», — рассказал ветеран СВО Евгений Бобин.

Победители и на экранах города, все, кто не смог принять пройти в «Бессмертном полку», отправили фотографии родных для онлайн-шествия. Медиафасады, соцсети — на потомков смотрят те, кто ковал победу.

«Гордость по-настоящему, это пример для меня мужества, мне кажется, нам всем надо равняться на него», — рассказала Мария Эрбо.

Они прошагали пол-Европы, полземли — тысячи историй слиты в историю одной на всех Победы. Медали, матросские бескозырки — семейные реликвии бережно хранят в каждом доме. И эти фотографии «Бессмертного полка», сотворившего бессмертный подвиг.