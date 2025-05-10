«Солнце» и «Матрешка»: какие праздничные салюты могли наблюдать жители Москвы

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 27 0

Министерство обороны России: салют запустили 16 исторических точек Москвы

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
День Победы 9 Мая

Столичное небо осветили свыше 10 тысяч фейерверков.

Праздник Победы завершился в столице артиллерийским салютом, пуски осуществлялись с 16 исторических площадок. В небе жители и гости Москвы могли наблюдать «танец» фейерверков с поэтичными названиями: «Ассоль», «Солнце», «Матрешка», «Облако», «Хризантема», «Олимпия» и другие. Об этом сообщило Министерство обороны России.

«Военнослужащие отдельного Гвардейского салютного дивизиона Московского военного округа имени маршала артиллерии В. М. Михалкина произвели десятки праздничных артиллерийских залпов с исторических площадок Москвы в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», — говорится в сообщении.

Гвардейцы-артиллеристы производили залпы из пушек 76-мм ЗиС-3. А столичное небо осветили свыше 10 тысяч фейерверков. Цвета в салютном репертуаре были разнообразными. Однако особенно москвичам запомнилась композиция триколора российского флага.

Запуск фейерверка состоялся благодаря специализированной техники. Задействованы были 72 пусковые установки СПУ 2А85.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что полицейский-кавалерист сделал предложение коллеге на пряздновании Дня Победы в Санкт-Петербурге. Свидетелями романтического поступка стали не только сослуживцы пары, но и сотни зрителей, которые посетили празднование.

Тема:
День Победы 9 Мая
10 мая
«Такой праздник чувствуется везде»: как Сергей Гармаш отмечает День Победы
10 мая
«Победа — наше достояние»: Башмет поделился чувствами в отношении 9 Мая
10 мая
«Катюша» и фронтовая форма: как в Минске прошел Парад Победы
10 мая
«Неисчерпаемое вдохновение и сила»: Бодров о связи музыки и Великой Победы
10 мая
В Одессе в День Победы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу
10 мая
Дети, внуки и правнуки: как прошел «Бессмертный полк» в Петербурге
10 мая
В Антарктиде отметили День Победы
9 мая
Лукашенко: ЕС превращает территории Польши и стран Прибалтики в районы для атаки
9 мая
«Эта кукла спасла мне жизнь»: жители блокадного Ленинграда рассказали о пережитых ужасах
9 мая
Первые леди зарубежных государств посетили Парад Победы в Москве
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.86
-0.10 92.14
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:55
Иностранные журналисты отметили ценность репринта исторического номера «Известий»
2:40
«Такой праздник чувствуется везде»: как Сергей Гармаш отмечает День Победы
2:25
«Самый главный праздник»: как в Луганске прошел День Победы
2:10
«Победа — наше достояние»: Башмет поделился чувствами в отношении 9 Мая
1:55
«Солнце» и «Матрешка»: какие праздничные салюты могли наблюдать жители Москвы
1:40
«Катюша» и фронтовая форма: как в Минске прошел Парад Победы

Сейчас читают

«Золотой щит»: США переносят войну в космос — подробности
Тысячи ярких огней: прямая трансляция салюта в честь Победы в ВОВ из Петербурга
«Общался со Сталиным, помогал Рокоссовскому»: ветеран Пономаренко о встречах с первыми лицами СССР
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу