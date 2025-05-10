«Солнце» и «Матрешка»: какие праздничные салюты могли наблюдать жители Москвы

Столичное небо осветили свыше 10 тысяч фейерверков.

Праздник Победы завершился в столице артиллерийским салютом, пуски осуществлялись с 16 исторических площадок. В небе жители и гости Москвы могли наблюдать «танец» фейерверков с поэтичными названиями: «Ассоль», «Солнце», «Матрешка», «Облако», «Хризантема», «Олимпия» и другие. Об этом сообщило Министерство обороны России.

«Военнослужащие отдельного Гвардейского салютного дивизиона Московского военного округа имени маршала артиллерии В. М. Михалкина произвели десятки праздничных артиллерийских залпов с исторических площадок Москвы в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», — говорится в сообщении.

Гвардейцы-артиллеристы производили залпы из пушек 76-мм ЗиС-3. А столичное небо осветили свыше 10 тысяч фейерверков. Цвета в салютном репертуаре были разнообразными. Однако особенно москвичам запомнилась композиция триколора российского флага.

Запуск фейерверка состоялся благодаря специализированной техники. Задействованы были 72 пусковые установки СПУ 2А85.

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