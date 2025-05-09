Полицейский-кавалерист сделал предложение коллеге на День Победы в Петербурге

Свидетелями романтичного поступка стали прохожие.
Фото, видео: пресс-служба МВД РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Полицейский-кавалерист Александр Малый сделал предложение своей коллеге Анне Соколовой во время празднования Дня Победы в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ.
Молодой человек встал на одно колено и попросил возлюбленную стать его женой прямо на Исаакиевской площади, где проходили торжества по случаю 80-летия Победы. Свидетелями романтического жеста стали не только сослуживцы пары, но и сотни случайных зрителей.
Девушка, не колеблясь ни секунды, дала согласие. В ответ раздалось всеобщее ликующее «Ура!», прохожие аплодировали.
Александр и Анна познакомились в 2022 году, когда девушка начала службу в том же кавалерийском подразделении специального полка, что и молодой человек.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Агата Муцениеце выходит замуж за Петра Дрангу. Звезда опубликовала трогательную фотографию. Влюбленные стоят на фоне живописного заката у окна в ресторане, на безымянном пальце правой руки актрисы сверкает шикарное помолвочное кольцо.
- 9 мая
- Тысячи ярких огней: прямая трансляция салюта в честь Победы в ВОВ из Петербурга
- 9 мая
- Праздничный салют в честь 80-летия Великой Победы: прямая трансляция
- 9 мая
- «Общался со Сталиным, помогал Рокоссовскому»: ветеран Пономаренко о встречах с первыми лицами СССР
- 9 мая
- «Назвали меня именно 9 мая 1945 года»: Петросян раскрыл тайну своего имени в День Победы
- 9 мая
- На кургане «Саур-Могила» в ДНР развернули самое большое в мире Знамя Победы
- 9 мая
- «За прославленное поколение победителей!» — как прошел прием в честь глав иностранных делегаций в Кремле
- 9 мая
- «Это провокация!» — европейские власти пытались помешать гражданам отметить День Победы
- 9 мая
- «У России все в порядке»: что говорят иностранные гости о Параде Победы в Москве
- 9 мая
- Участники СВО провели акцию «Бессмертный полк» на боевых позициях
- 9 мая
- «Они тогда еще были против нас»: ветеран из Луганска об отношении Запада к России
Читайте также
80%
Нашли ошибку?