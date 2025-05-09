Полицейский-кавалерист сделал предложение коллеге на День Победы в Петербурге

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 104 0

Свидетелями романтичного поступка стали прохожие.

Фото, видео: пресс-служба МВД РФ; 5-tv.ru

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Тема:
День Победы 9 Мая

Полицейский-кавалерист Александр Малый сделал предложение своей коллеге Анне Соколовой во время празднования Дня Победы в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ.

Молодой человек встал на одно колено и попросил возлюбленную стать его женой прямо на Исаакиевской площади, где проходили торжества по случаю 80-летия Победы. Свидетелями романтического жеста стали не только сослуживцы пары, но и сотни случайных зрителей.

Девушка, не колеблясь ни секунды, дала согласие. В ответ раздалось всеобщее ликующее «Ура!», прохожие аплодировали.

Александр и Анна познакомились в 2022 году, когда девушка начала службу в том же кавалерийском подразделении специального полка, что и молодой человек.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Агата Муцениеце выходит замуж за Петра Дрангу. Звезда опубликовала трогательную фотографию. Влюбленные стоят на фоне живописного заката у окна в ресторане, на безымянном пальце правой руки актрисы сверкает шикарное помолвочное кольцо.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

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