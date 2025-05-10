«Неисчерпаемое вдохновение и сила»: Бодров о связи музыки и Великой Победы

Композитор Кузьма Бодров написал патриотичные музыкальные номера к 9 Мая
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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Предки композитора сражались за Родину.
Праздник День Победы чрезвычайно важен для россиян и стал святым. Об этом рассказал композитор Кузьма Бодров в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на концерте в парке «Зарядье».
Пианист поделился собственными ощущениями, отмечая памятную дату.
«Я счастлив, потому что сегодняшний день особо знаменательный. В честь 80-летия Победы мы сделали, по-моему, грандиозное музыкальное действо, очень символичное, с применением лучших наших творческих сил», — пояснил Бодров.
Он отметил, что по-настоящему ценит возможность участия в столичном мероприятии, приуроченном к Великой Победе.
«Для меня была огромная честь написать несколько музыкальных номеров, „Колокола“ в том числе», — добавил музыкант.
По словам Бодрова, люди должны поблагодарить в светлый праздник Победы участников Великой Отечественной войны за то, что сейчас современники могут наслаждаться музыкой и разговаривать под мирным небом.
Среди своих самых любимых патриотических песен Бодров выделил композиции «Эх, дороги…» и «Смуглянка», а также военные вальсы.
«Для меня это неисчерпаемое вдохновение и сила. В музыке есть колоссальная стойкость и при этом красота», — рассудил он.
Собеседник сообщил, что его прадедушка участвовал в Сталинградской битве, а дедушка работал на военном заводе.
«Пожизненная благодарность людям, которые выстояли», — заключил Бодров.
Ранее, писал 5-tv.ru, Путин заявил о преклонении перед поколением, сокрушившим нацизм.
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