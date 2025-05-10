Фон дер Ляйен встретили песней «День Победы» в Люксембурге

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 34 0

В это время местные жители участвовали в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Philipp von Ditfurth; x.com/J_M_Jacoby; 5-tv.ru

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Тема:
День Победы 9 Мая

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта посетили с официальным визитом премьер-министра Люксембурга Люка Фридена.

После того как они покинули резиденцию премьер-министра, европейские лидеры случайно встретились с горожанами, которые участвовали в памятном мероприятии, посвященном 80-летию Победы.

На видео, которое было опубликовано свидетелями в социальной сети X, можно увидеть, как жители Люксембурга пришли на мероприятие с флагами Советского Союза и исполнили песню «День Победы».

«Трио не решилось пройти по запланированному маршруту мимо парламента», — прокомментировал произошедшее один из очевидцев.

Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации, 9 мая рассказала, что в столице Австрии, Вене, в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) прозвучала песня на ее стихи.

В видео, которое было опубликовано в социальных сетях официального представителя МИД, можно увидеть, как люди с флагами СССР и портретами участников ВОВ празднуют этот день.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как прошел прием в честь глав иностранных делегаций в Кремле.

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