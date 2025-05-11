В России достойно отметили 80-ю годовщину Великой Победы. Военные парады прошли — помимо Москвы — еще в 28 городах, в том числе в Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Владивостоке.

Беспилотные подразделения дебютировали не только, как мы видим, на Красной площади. Особое внимание к ветеранам — там, где по состоянию здоровья они не могли прийти на праздничные мероприятия, к ним на дом приходили с цветами и оркестром, в такие дни особенно важно внимание к тем, обеспечил нам мирное небо. Кто завоевал Победу.

По всей стране прошли яркие и масштабные мероприятия, и каждый регион старался наполнить этот день особым смыслом. В Донбассе, где массовые мероприятия были запрещены из-за вопросов безопасности, на мемориале «Саур-Могила» развернули самое большое в мире знамя Победы. Размер стяга — 35 на 65 метров.

В Ивангороде — это на самой границе с Эстонией — концерт состоялся и для жителей нашего города, и для соседей из Нарвы. Они сотнями приходили на свой берег реки, чтобы послушать наш концерт с песнями военных лет, который транслировался на большом экране. И это несмотря на запреты местных европейских властей.

Ну, и, конечно, салют запомнится. Гремело по всей России. В Москве сразу на нескольких площадках. В том числе у Кремля и на Поклонной горе. В Санкт-Петербурге посмотреть на огненную феерию над Невой выстроились десятки прогулочных судов. Особенно ярким световое шоу получилось в Волгограде, где постамент гигантской скульптуры превратился в художественное полотно. Перед глазами зрителей прошла летопись войны. День Победы был есть и будет символом несокрушимости духа и гордости за великую страну.

И вот этот праздник киевские власти попытались сорвать — 7 мая они предприняли беспрецедентную воздушную атаку. Сотни дронов были нацелены на российские города. Прежде всего на Москву, куда уже прибывали гости на парад. Не менее 60 тысяч пассажиров и около 350 рейсов пострадали от этих ограничений. Но ПВО и РЭБ отразили все атаки. С 8 мая Москва объявила трёхдневное перемирие. Киев официально не присоединился, более того, уже 9 мая беспилотник атаковал здание администрации Белгородской области. Два человека пострадали. В общем, все как было и в Пасхальное перемирие, даже еще хуже.

И в первые и во вторые сутки, когда пушки должны были замолчать были зафиксированы многочисленные обстрелы. Более девяти тысяч за два дня. Более того враг предпринял неоднократные атаки в зоне СВО, а также четыре попытки прорвать государственную границу в Курской и Белгородской областях. Все попытки нового вторжения на нашу территорию выявляются и пресекаются точными ударами авиации, ракетных войск, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов. Не зря их на параде показали.

При этом у Киевского режима какая-то маниакальная тяга к нашему приграничью и желание выдать свой очевидный провал за какое-то достижение.

Как заявляет главком ВСУ Сырский: «Операция достигла большинства поставленных целей, и в Курской области создана буферная зона». Но он видимо давно не заглядывал в военные карты,

Это на территории Сумской области российская армия создаёт полосу безопасности, на этой неделе до объявления перемирия было как раз освобождено ещё одно село. А если учесть потери ВСУ, примерно 76 тысяч военнослужащих и семь тысяч 700 единиц техники без каких-либо успехов. Я даже не знаю, достижение каких целей имел в виду Сырский. Недаром еще до назначения на пост в армии у него было прозвище «мясник».

Сложно ожидать от такого человека и его подчиненных соблюдения перемирия. Хотя 9 мая — это не чужой ему праздник. Оба его деда воевали. Тот, что по материнской линии, погиб в первый месяц войны, тот что по отцовской — закончил войну в Германии. Но он про них ни разу не вспомнил.

А наши солдаты на передовой помнят про своих предков, про тех, кто точно так же боролся с чумой нацизма на тех же самых рубежах. Репортаж корреспонелнта «Известий» Дмитрия Зименкина.

Несмотря на отрезок в восемьдесят лет, наши поколения очень похожи. Нынешнее, так же воюя, держит крепкую духовную связь с предками. И даже фронтовые песни, они об одном, о Родине.

Именно в том легендарном десятом батальоне и воевал Дмитрий Матвеев: два ордена Красной Звезды, медали За боевые заслуги, оборона Москвы, Ленинграда, Сталинграда. И вёл фронтовой дневник, который бережно хранят его потомки.

«Что черти сделали над городом! Зарево пожара освещает своим мрачным светом развалины домов и лес на берегу Волги. И красавица Волга смотрит уже не тем взглядом. Одни говорят, что город сдадут, другие — никогда не сдадут. Но гвардейцы, прибывшие защищать его, каждый в своем сердце таил уверенность «умрем, а город был и будет нашим», — процитировано в дневнике.

Его внук, тоже Дмитрий, сейчас воюет на Донбассе добровольцем. Именно пример деда и сформировал его характер, повлиял на дальнейшую судьбу.

«Я еще в подростковом возрасте как-то случайно обнаружил этот дневник где-то. Вот в столе он был. И я начал читать его, очень сильно удивился. И у меня просто мировоззрение. Какие-то вещи я для себя по-новому уже увидел, оценил я его, перечитывая всем, показывал этот дневник», — сказал Дмитрий, военнослужащий СВО.

Дмитрий мечтал издать книгу в память о деде, проделал всю основную архивную работу, на финальном отрезке подключился его дядя, так как внук героя Великой Отечественной не мог сидеть в стороне и ушел на СВО, сказав семье на прощание:

«В двух словах, дед бил фашистов, а я пойду бить националистов. Хотя, говорит, они хуже фашиста. Вот ответ», — сказал Валерий Матвеев, сын ветерана ВОВ Дмитрия Матвеева.

Связь двух боевых поколений одного Отечества выражается и в таких акциях, как Бессмертный полк. Танкисты идут в бой, вывешивая портреты дедов на броню современных Т-90М.

«мы каждый год делаем акцию, чтобы наши дети, внуки знали кто освободил весь мир от нацизма и фашизма», — сказал командир танкового взвода группировки войск «Запад» ВС РФ позывным «Подхват».

«Все понимают, что это продолжение нас самих, это наша память, наши предки. В какой-то момент и мы станем историей, которую будут вспоминать и чтить», — сказал командир танка Т-90М «Прорыв» группировки войск «Запад» ВС РФ с позывным Змей.

Дед Сергея Алексеева — Михаил погиб в 1943 году под Витебском, а предок его супруги — Иван Гайдым стал Героем Советского Союза. Сергей мог не пойти на фронт в 2022 году из-за возраста — пятьдесят четыре года, в регулярные войска его не взяли. И тогда — вступил добровольцем в легендарный штурмовой коллектив, он освобождал Попасную, Соледар и Артемовск так же, как героические советские предки.

«Потому что никто не мог предположить, что вот эта фашистская гадина оживет, что в свое время не дали закончить это, дело нашим предкам до конца. И в итоге мы имеем то, что мы имеем сейчас, будем говорить. Внуки тех бойцов зачищают Украину», — рассказал Сергей Алексеев, военнослужащий СВО.

Вместе с нами на СВО истории боевых поколений изучал и военкор Григорий Кубатьян. Один его дед был бойцом медицинской службы, спасал раненых на поле боя, другой служил на ракетных катерах, чудом выжив. Их внук стал знаменитым путешественником: автостопом объехав все континенты, включая Антарктиду, забирался на высоту пять тысяч метров, ходил на атомном ледоколе, а однажды был арестован и даже брошен за решетку американскими военными за то, что пытался протестовать против войны в Ираке. По таким же мотивам, закончить многолетнюю войну, но уже в Донбассе, Кубатьян ушел на СВО добровольцем. Был ранен. А сейчас не вылезает с фронта — уже в качестве журналиста и писателя.

«Нельзя бросать своих. Это вот то, что все чувствуют. Здесь люди очень сильно сближаются. Потому что ты чувствуешь, что это близкие тебе люди, вы, по сути, родные по крови, которые вместе пролили на эту землю. И это важно», — сказал Кубатьян.

И после этого нет сомнений, что сегодня, как и 80 лет назад, наши люди не отступят, не сдадут врагу родную землю, за которую воевали их предки. И обязательно победят!