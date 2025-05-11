В Мадриде прошло масштабное шествие «Бессмертного полка»

В столице Испании, Мадриде, состоялось шествие «Бессмертного полка», которое в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне собрало рекордное количество участников. Среди них были и гости из Латинской Америки. Об этом 11 мая рассказали организаторы мероприятия.

Во время шествия за порядком следила полиция, чтобы не допустить возможных инцидентов со стороны ультраправых. В отличие от Германии и некоторых других стран Европейского союза, в Испании не запрещены советские флаги, георгиевские ленты и даже символика участников спецоперации.

В ходе мероприятия в Мадриде было поднято Знамя Победы, звучали записи голоса Юрия Левитана и песни военных лет, среди которых особое место занимала «Священная война».

В других государствах также почтили память о Великой Победе. В частности, в Берлине 9 мая тысячи местных жителей и туристов приняли участие в торжественных мероприятиях. Они исполнили песню «Катюша» и возложили цветы к памятникам.

Однако некоторые участники столкнулись с трудностями. Им не разрешили провести шествие, а провокаторы пытались помешать, размахивая флагами Украины и выступая против акции.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как в Европе пытались помешать отпраздновать День Победы.