Климат меняется: торнадо и сильный ветер будут чаще появляться летом в Москве

Прогнозы подтверждают исследования РАН.

Изменения климата сделают лето в Москве и Подмосковье более экстремальным. Будут чаще случаться сильные ветры с порывами до 30 метров в секунду. Об этом рассказал климатолог Алексей Кокорин в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

По его словам, смерчи и торнадо случались в Подмосковье и раньше, но теперь, из-за изменения климатических условий, вероятность их появления возрастает. Исследования Института физики атмосферы РАН подтверждают рост таких природных явлений по всей стране.

Климатолог отметил, что в самом столичном регионе торнадо не будет характерным явлением, однако количество сильных ветров будет увеличиваться — и к этому нужно готовиться уже сейчас.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что москвичей предупредили о температуре сильно ниже нормы 9 мая. Как отмечают синоптики, такая погода больше характерна для апреля, но не для мая.