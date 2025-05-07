Климат меняется: торнадо и сильный ветер будут чаще появляться летом в Москве

Климатолог Кокорин: этим летом в Москве могут возникнуть торнадо
Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков
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Прогнозы подтверждают исследования РАН.
Изменения климата сделают лето в Москве и Подмосковье более экстремальным. Будут чаще случаться сильные ветры с порывами до 30 метров в секунду. Об этом рассказал климатолог Алексей Кокорин в беседе с Агентством городских новостей «Москва».
По его словам, смерчи и торнадо случались в Подмосковье и раньше, но теперь, из-за изменения климатических условий, вероятность их появления возрастает. Исследования Института физики атмосферы РАН подтверждают рост таких природных явлений по всей стране.
Климатолог отметил, что в самом столичном регионе торнадо не будет характерным явлением, однако количество сильных ветров будет увеличиваться — и к этому нужно готовиться уже сейчас.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что москвичей предупредили о температуре сильно ниже нормы 9 мая. Как отмечают синоптики, такая погода больше характерна для апреля, но не для мая.
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