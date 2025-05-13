Не по-весеннему: какая погода ожидает москвичей 13 мая

Зонтики и куртки убирать еще рано.
Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков
Жителям столичного региона стоит держать зонты наготове. В Москве 13 мая ожидается дождь. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в столице днем будет колебаться от плюс 9 до плюс 11 градусов. А уже ночью температура опустится до плюс 3.
В области днем будет немного прохладнее — от плюс 7 до плюс 12 градусов, а ночью температура может упасть до плюс 1.
Ожидается северо-западный, западный ветер со скоростью 5–10 м/c. Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ближайшие дни заморозки ожидают на территории сразу пяти федеральных округов. В Гидрометцентре сообщили, что отрицательные температуры придут в Крым, Томскую и Новосибирскую области — ночью там будет до минус двух.
Похолодание сразу на 10 градусов ждет жителей Красноярского края и Хакасии. Ударят заморозки и по Центральной России — не по сезону холодно будет в Липецкой, Костромской, Тульской областях.
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