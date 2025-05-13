Не по-весеннему: какая погода ожидает москвичей 13 мая

Жителям столичного региона стоит держать зонты наготове. В Москве 13 мая ожидается дождь. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в столице днем будет колебаться от плюс 9 до плюс 11 градусов. А уже ночью температура опустится до плюс 3.

В области днем будет немного прохладнее — от плюс 7 до плюс 12 градусов, а ночью температура может упасть до плюс 1.

Ожидается северо-западный, западный ветер со скоростью 5–10 м/c. Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ближайшие дни заморозки ожидают на территории сразу пяти федеральных округов. В Гидрометцентре сообщили, что отрицательные температуры придут в Крым, Томскую и Новосибирскую области — ночью там будет до минус двух.

Похолодание сразу на 10 градусов ждет жителей Красноярского края и Хакасии. Ударят заморозки и по Центральной России — не по сезону холодно будет в Липецкой, Костромской, Тульской областях.