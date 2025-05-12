И на юге тоже: ночные заморозки ожидаются в пяти российских округах
Заморозки прогнозируются в Европейской части России, в том числе в ЮФО
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»; 5-tv.ru
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Похолодание продлится как минимум до вторника.
Вообще в ближайшие дни заморозки ожидают на территории сразу пяти федеральных округов. В Гидрометцентре сообщили, что отрицательные температуры придут в Крым, Томскую и Новосибирскую области — ночью там будет до минус двух.
Похолодание сразу на 10 градусов ждет жителей Красноярского края и Хакасии. Ударят заморозки и по Центральной России — не по сезону холодно будет в Липецкой, Костромской, Тульской областях.
В столичном регионе — температура опустилась до нуля уже минувшей ночью, а на неделе прогнозируют и вовсе до минус пяти. Правда, в ночное время. Днем — около плюс десяти, что все еще ниже нормы. Долгожданное тепло придет в Москву только к концу месяца.
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