Вооруженные силы России взяли под контроль село Миролюбовка в Донейкой народной республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Решительными действиями подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Миролюбовка ДНР», — отмечает ведомство.

Также российские военные нанесли удары по позициям семи бригад ВСУ в районах населенных пунктов Александрополь, Новоалександровка, Ульяновка, Новооленовка, Новая Полтавка, Петровское, Димитров, Красноармейск и Новосергеевка.

В связи с этим противник потерял более 470 боевиков, семь боевых бронированных машин, два бронеавтомобиля HMMWV производства США, а также артиллерийское орудие.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

В процессе российские бойцы освободили также части Херсонской и Запорожской областей. В результате осенью 2022 года в этих регионах, а также в ДНР и ЛНР были проведены референдумы, по итогам которых они вошли в состав РФ. За их присоединение проголосовало преобладающее число жителей.

Однако многие страны отказались признавать результаты голосования. К слову, они вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия Москвы якобы является вторжением. Тогда Запад стал спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что армия России освободила населенный пункт Котляровка в ДНР.