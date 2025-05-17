Крупнейшую в мире копию Знамени Победы развернули на Поклонной горе в Москве

В Москве на Поклонной горе разместили самую большую в мире копию Знамени Победы. Ее ширина составляет 35 метров, а длина 65 метров, весит полотно 350 килограммов. Участниками акции в рамках проекта «Непокоренные» стали представители патриотических и молодежных организаций, и волонтеры. В мероприятии были задействованы более тысячи человек. Церемония началась с возложения цветов к вечному огню, а затем активисты развернули знамя.

Патриотическая экспедиция «Непокоренные», приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, проходит с 9 по 26 мая. Старт по территории России был дан 9 мая на Саур-Могиле в Донецкой народной республике (ДНР), а 12 мая в белорусском Бресте. В проекте принимают участие 40 человек от России и 20 от Белоруссии.

Идея патриотической акции зародилась в 2022 году, именно тогда на Поклонной горе впервые появилась копия знамени. В 2025-м инициатива принадлежала, в первую очередь донецкой молодежи. В рамках проекта «Непокоренные» активисты также посетят другие исторические памятники, к ним по ходу маршрута подключатся более десяти тысяч человек из разных регионов.

Ранее, писал 5-tv.ru, москвичей пригласили увидеть уникальный фотопроект о памятниках войны.