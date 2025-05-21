Детский лагерь «Огонек» горит в Забайкалье
Возгорание произошло неподалеку от поселка Маккавеево.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Ботвинский Даниил; 5-tv.ru
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На территории детского лагеря «Огонек», расположенного неподалеку от поселка Маккавеево в Забайкалье, вспыхнул пожар. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе МЧС России.
По предварительным данным, огнем охвачен один из корпусов лагеря на площади примерно 120 квадратных метров. Пострадавших нет. Тушение осложняется сильным ветром и сухой погодой. На месте работают 50 пожарных и задействованы 11 единиц техники.
Специалисты продолжают бороться с огнем.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что десятки домов сгорели в поселке Смоленка из-за бушующих лесных пожаров в Забайкальском крае. Также в Чите огонь вплотную подобрался к аэропорту, из-за чего его даже пришлось временно закрыть.
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