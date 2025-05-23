Более 500 дронов были сбиты на подлете к регионам России

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Силы ПВО отразили мощную атаку беспилотников ВСУ.

Фото, видео: Алексей Коновалов/ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Атака беспилотников на Москву

Все минувшие сутки российские ПВО отражали, пожалуй, самую массированную атаку украинских беспилотников. За последний час пришли сообщения из Подмосковья и Нижегородской области. А общий счет сбитых дронов и беспилотников перевалил за 500 штук.

Основной удар пришелся по Курской, Рязанской, Смоленской, и Калужской областям. В столичных аэропортах, как минимум, трижды за сутки пришлось вводить ограничения на вылет и прилет самолетов. Несколько часов там сидели сотни пассажиров, которым объяснили, что рейсы отложены ради их безопасности.

Дважды пришлось отбивать атаки в Тульской области. Там один беспилотник попал в здание общежития — есть двое пострадавших.

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