Более 500 дронов были сбиты на подлете к регионам России
Силы ПВО отразили мощную атаку беспилотников ВСУ.
Фото, видео: Алексей Коновалов/ТАСС; 5-tv.ru
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Все минувшие сутки российские ПВО отражали, пожалуй, самую массированную атаку украинских беспилотников. За последний час пришли сообщения из Подмосковья и Нижегородской области. А общий счет сбитых дронов и беспилотников перевалил за 500 штук.
Основной удар пришелся по Курской, Рязанской, Смоленской, и Калужской областям. В столичных аэропортах, как минимум, трижды за сутки пришлось вводить ограничения на вылет и прилет самолетов. Несколько часов там сидели сотни пассажиров, которым объяснили, что рейсы отложены ради их безопасности.
Дважды пришлось отбивать атаки в Тульской области. Там один беспилотник попал в здание общежития — есть двое пострадавших.
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