ВСУ обстреляли город Льгов в Курской области
Есть пострадавшие среди мирного населения.
Фото, видео: 5-tv.ru
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ВСУ обстреляли Курскую область! Били по Льгову, это областной центр с населением порядка 17 тысяч жителей.
По данным региональных властей, пострадали 16 человек. Среди них — дети. У большинства — осколочные ранения и ушибы, но есть и несколько человек в тяжелом состоянии. Людям сейчас оказывается вся необходимая помощь.
Разрушения получили и множество зданий. С места передает корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.
«Автомойка, по которой был нанесен удар, находится в оживленной части города. И здесь можно увидеть, насколько серьезный был удар. Вся стена прошита, поврежден фасад, крыша — плотно посекло осколками», — говорит журналист.
Ремонтные бригады уже обходят пострадавший район. По последним данным, повреждения получили не менее 30 домов и больше 20 автомобилей. Работают на месте и представители Следственного комитета России.
«В результате осмотра были обнаружены осколки и фрагменты снаряда. Предположительно, это РСЗО Himars. Все они будут изъяты и направлены на экспертизу для определения конкретного типа и вида снаряда», — заключил сотрудник СК РФ.
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