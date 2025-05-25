Во взрослую жизнь: для тысяч российских школьников прозвенел последний звонок

В Петербурге стартовала подготовка к главному празднику выпускников «Алые Паруса».

Сегодня по всей стране прозвенели «последние звонки». Из 11-х классов выпускаются почти 640 тысяч юношей и девушек. Праздничные мероприятия с традиционной линейкой, колокольчиком, а также танцем «выпускников» в последние годы все чаще дополняются новыми элементами: воздушными шарами, флешмобами, фотосессиями. Но главная идея остается прежней: отметить завершение школьного пути с теплом и душевностью. Это напоминание, что дальше — новый этап, взрослая жизнь. По сути, сегодня была репетиция большого выпускного.

В Петербурге к подготовке к главному празднику выпускников «Алые Паруса» приступила команда брига «Россия». Парусник вывели из теплого ангара, где он зимовал, испустили на воду. Этот процесс занял несколько часов. После этого с помощью специальных кранов надо было установить мачты и реи, натянуть все снасти. И после этого декораторская группа начинает готовить бриг непосредственно к празднику.

«Наш сезон начинается именно сегодня. Мы всегда ждем этого дня с нетерпением. Ведь судно живет только на воде. И мы наполняем его жизнью. Вот сейчас наша задача номер один: проверить все системы и агрегаты корабля, провести их диагностику, настройку, запустить в штатную эксплуатацию», — рассказал капитан брига «Россия» Олег Николаев.

Известно, что подготовлены новые осветительные приборы, и корабль пройдет другим маршрутом. Каким, организаторы пока держат в секрете. «Алые Паруса» — визитная карточка Северной столицы и событие, которого каждый год ждут сотни тысяч школьников. Впервые этот праздник прошел в 1968 году, потом традиция прервалась. Но в 2005 году ее возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Бриг «Россия» стал постоянным участником водно-пиротехнического шоу на Неве с 2019 года и каждый раз удивляет зрителей необычным оформлением.

В 2021 году на носу судна появился трехцветный стяг. А световые лучи превратились в весла. В 2023 году бриг появился перед выпускниками с искрящимися леерами и оригинальной подсветкой бортов. В 2024-м парусник сопровождали флайбордисты в светящихся костюмах в образе дельфинов. В этом году праздник «Алые Паруса» состоится 28 июня.