Настоящее пекло: москвичей предупредили о 30-градусной жаре в воскресенье и понедельник

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 23 0

Рекомендуется использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.

Настоящее пекло: москвичей предупредили о 30-градусной жаре в воскресенье и понедельник

Фото: Ю. Иванко. Mos.ru

Тема:
Погода

В дневные часы 25 и 26 мая в Москве ожидается сильная жара. Температура воздуха может достигать 30 градусов и выше.

Горожанам следует опасаться перегрева на солнце. Чтобы этого избежать, нужно позаботиться о себе: использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды.

Кроме того, следует соблюдать требования пожарной безопасности, исключить обращение с открытым огнем.

В чрезвычайной ситуации необходимо звонить в экстренные службы по единому номеру: 112.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожароопасная обстановка этим летом будет во многих регионах России. Июль может стать самым знойным за последние 30 лет. Отклонения от климатической нормы на 2–3 градуса будут по всей России — от Северной столицы до Красноярска. Теплее обычного будет даже на Дальнем Востоке и в Арктике.

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