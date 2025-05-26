Аномальная жара накроет 17 регионов России. Знойными будут ближайшие дни в Карелии, Забайкалье и Бурятии. Выше нормы в Вологодской, Смоленской и Рязанской областях.

Похожая картина и в Москве, где жара вот-вот может преодолеть отметку 30 градусов. А вот в Петербурге погода действует по своему сценарию. И лето, похоже, пока в ее планы не входит. Сегодня в Северной столице не выше плюс 10-12 градусов. Циклоны продолжают нести дожди и грозы. Впрочем, в День города, синоптики осадков не ожидают.