Аномальная жара накроет 17 регионов России

Эфирная новость 32 0

А в каких субъектах страны лето пока не ожидается?

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

Аномальная жара накроет 17 регионов России. Знойными будут ближайшие дни в Карелии, Забайкалье и Бурятии. Выше нормы в Вологодской, Смоленской и Рязанской областях.

Похожая картина и в Москве, где жара вот-вот может преодолеть отметку 30 градусов. А вот в Петербурге погода действует по своему сценарию. И лето, похоже, пока в ее планы не входит. Сегодня в Северной столице не выше плюс 10-12 градусов. Циклоны продолжают нести дожди и грозы. Впрочем, в День города, синоптики осадков не ожидают.

Тема:
Погода
26 мая
Самый знойный июнь: в России ожидается жара свыше 30 градусов
25 мая
Настоящее пекло: москвичей предупредили о 30-градусной жаре в воскресенье и понедельник
24 мая
В Москву пришла аномальная жара
23 мая
Жителей Петербурга предупредили о грозе и сильном ветре
22 мая
Россиянам пообещали жаркое лето в 2025 году
22 мая
Повышение цен на фрукты? Майские заморозки ударили по урожаю
19 мая
Транспортный коллапс, поваленные деревья, разрушения: непогода обрушилась сразу на несколько регионов России
18 мая
Москвичей предупредили о похолодании и дождях на следующей неделе
15 мая
Погодные аномалии: после лесных пожаров Амурскую область накрыло снегом
15 мая
«Весенний, первый гром»: Вильфанд спрогнозировал майские грозы в Москве
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.71
-0.03 90.52
0.32
Месяц Водной Лошади: китайский гороскоп на июнь 2025 года

Последние новости

17:39
Ограбление на 127 миллионов рублей: полиция задержала налетчиков в Новой Москве
17:16
Аномальная жара накроет 17 регионов России
17:00
В Госдуме обсудили бюджет на год: как изменятся условия льготной ипотеки в РФ
16:39
Uma2rman поставили Игоря Рыбакова на счетчик в 5 миллионов рублей
16:22
Ограбление года: чемодан со 127 миллионами рублей отобрали у мужчины в Москве
16:03
Последний F-16: Нидерланды завершают поставки обещанных истребителей Киеву

Сейчас читают

Танкер, который не смогла захватить Эстония, прошел обратно с нефтью под новым именем
Месяц Водной Лошади: китайский гороскоп на июнь 2025 года
Весь вред на кожице: чем виноград опасен для здоровья
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025