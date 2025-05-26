Аномальная жара накроет 17 регионов России
А в каких субъектах страны лето пока не ожидается?
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
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Аномальная жара накроет 17 регионов России. Знойными будут ближайшие дни в Карелии, Забайкалье и Бурятии. Выше нормы в Вологодской, Смоленской и Рязанской областях.
Похожая картина и в Москве, где жара вот-вот может преодолеть отметку 30 градусов. А вот в Петербурге погода действует по своему сценарию. И лето, похоже, пока в ее планы не входит. Сегодня в Северной столице не выше плюс 10-12 градусов. Циклоны продолжают нести дожди и грозы. Впрочем, в День города, синоптики осадков не ожидают.
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