Российские саперы обезвреживают мины ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как российские саперы обезвреживают мины ВСУ
Фото, видео: Река Александр/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Военнослужащие проверяют территории метр за метром.
Военнослужащие штурмового отряда 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» выполняют работу по разминированию путей эвакуации на Харьковском направлении. Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции — смотрите в материале 5-tv.ru.
Подразделения тщательно обследуют логистические пути и тропы эвакуации, поскольку укаринские боевики активно применяют дроны для дистанционного минирования. В ходе одного из патрулирований саперы обнаружили замаскированный боеприпас. Заряд был уничтожен накладным способом.
Работа по расчистке маршрутов ведется ежедневно и играет важнейшую роль в обеспечении устойчивого снабжения и эвакуации в зоне боевых действий.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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