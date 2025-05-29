Военнослужащие проверяют территории метр за метром.

Военнослужащие штурмового отряда 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» выполняют работу по разминированию путей эвакуации на Харьковском направлении. Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции — смотрите в материале 5-tv.ru.

Подразделения тщательно обследуют логистические пути и тропы эвакуации, поскольку укаринские боевики активно применяют дроны для дистанционного минирования. В ходе одного из патрулирований саперы обнаружили замаскированный боеприпас. Заряд был уничтожен накладным способом.

Работа по расчистке маршрутов ведется ежедневно и играет важнейшую роль в обеспечении устойчивого снабжения и эвакуации в зоне боевых действий.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.