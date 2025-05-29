Рособрнадзор запретил рассаживать сдающих ЕГЭ выпускников за круглые столы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Глава ведомства отметил, что в расстановке парт «креатива быть не должно».
Рособрнадзор запретил проводить экзамены за круглыми столами. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.
«По итогам рассмотрения жалобы исключена организация последующих экзаменов в аудиториях с круглыми столами», — сказано в публикации.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина 24 мая опубликовала обращение выпускницы Москвы, которую посадили за круглый стол с другими учениками при сдаче ЕГЭ. Девушка отметила, что у нее из-за такой рассадки не было «ощущения изолированности и конфиденциальности», а некоторые ученики переговаривались между собой во время экзамена. Мизулина перенаправила жалобу в Рособрнадзор.
После глава ведомства Анзор Музаев отметил в беседе с ТАСС, что в расстановке парт «креатива быть не должно, в кабинетах она должна быть классической».
Сдача ЕГЭ началась 23 мая с тестирования по истории, литературе и химии. Экзаменационный этап продлится до 11 июня. Последними ученики будут сдавать устную часть иностранных языков, в числе которых английский, испанский, китайский, немецкий и французский. В основной период ЕГЭ аттестацию будут проходить более 712 тысяч выпускников во всех 89 регионах России.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в 2025 году физику на ЕГЭ выбрали на 28% больше выпускников, по сравнению с прошлым.
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