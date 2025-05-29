Рособрнадзор запретил рассаживать сдающих ЕГЭ выпускников за круглые столы

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 25 0

Рособрнадзор запретил рассаживать сдающих ЕГЭ выпускников за круглые столы

Рособрнадзор запретил проводить ЕГЭ за круглыми столами

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
ЕГЭ

Глава ведомства отметил, что в расстановке парт «креатива быть не должно».

Рособрнадзор запретил проводить экзамены за круглыми столами. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«По итогам рассмотрения жалобы исключена организация последующих экзаменов в аудиториях с круглыми столами», — сказано в публикации.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина 24 мая опубликовала обращение выпускницы Москвы, которую посадили за круглый стол с другими учениками при сдаче ЕГЭ. Девушка отметила, что у нее из-за такой рассадки не было «ощущения изолированности и конфиденциальности», а некоторые ученики переговаривались между собой во время экзамена. Мизулина перенаправила жалобу в Рособрнадзор.

После глава ведомства Анзор Музаев отметил в беседе с ТАСС, что в расстановке парт «креатива быть не должно, в кабинетах она должна быть классической».

Сдача ЕГЭ началась 23 мая с тестирования по истории, литературе и химии. Экзаменационный этап продлится до 11 июня. Последними ученики будут сдавать устную часть иностранных языков, в числе которых английский, испанский, китайский, немецкий и французский. В основной период ЕГЭ аттестацию будут проходить более 712 тысяч выпускников во всех 89 регионах России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в 2025 году физику на ЕГЭ выбрали на 28% больше выпускников, по сравнению с прошлым.

Тема:
ЕГЭ
23 мая
Родители стоят над душой? Как стартовал ЕГЭ для выпускников-2025
23 мая
Первые выпускники уже начали сдавать ЕГЭ в Приморье, на Камчатке и Сахалине
22 мая
Искусственный интеллект будет проверять работы ЕГЭ
21 мая
Рособрнадзор: утечка заданий ЕГЭ невозможна
20 мая
Все пропало: что происходит с мозгом школьника во время сдачи ЕГЭ и ОГЭ
16 мая
«Можно попробовать еще раз»: как помочь ребенку перед сдачей ЕГЭ
14 мая
Готовимся к экзаменам правильно, или чем вредна школьная зубрежка
16 апр
Родителям разрешат присутствовать на сдаче ЕГЭ
6 апр
Блогера Валю Карнавал захейтили из-за поступления в вуз без экзаменов
1 апр
Пока в трех субъектах: Путин подписал закон о проведении эксперимента в ОГЭ
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.50
-1.10 88.95
-1.39
Все деньги у кармы на весах: финансовый гороскоп на июнь 2025

Последние новости

19:55
В Кемеровской области ребенок погиб из-за мячика-попрыгунчика
19:45
Рособрнадзор запретил рассаживать сдающих ЕГЭ выпускников за круглые столы
19:30
Баланс факторов в пользу рубля: как будет меняться курс доллара в течение месяца
19:17
Официальный курс доллара от ЦБ опустился ниже 79 рублей
19:01
Мумия в ванной: тело мужчины обнаружили в квартире на востоке Москвы
18:50
«Удивительно красивая»: Путин раскрыл формулу любви

Сейчас читают

Время лечит? Как прийти в себя после расставания или смерти близкого человека
Обойдемся без диет: как дыхательные техники влияют на наш вес
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025