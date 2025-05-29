ВСУ нанесли удар по больнице в Курской области
Александр Хинштейн рассказал, что атака полностью разрушила здание.
Фото: © РИА Новости/Дмитрий Макеев
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по отделению больницы в поселке Коренево Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.
«Вчера вечером противник нанес удар по приемному отделению больницы в поселке Коренево Кореневского района», — сказано в сообщении.
Хинштейн добавил, что медицинское учреждение было недействующим. Удар ВСУ практически полностью разрушил здание. Пострадавших нет.
Врио губернатора предостерег граждан от поездок в приграничье. Он объяснил, что в юго-западной части региона все еще опасно, ведь ВСУ продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Минобороны РФ заявило об ударах по объектам ВПК Украины в ответ на атаки ВСУ. Результат атаки украинских беспилотников по регионам России — погибшие и пострадавшие, в числе которых женщины и дети.
За неделю ВС РФ уничтожили объекты инфраструктуры аэродрома Озерное в Житомирской области, склады боеприпасов ВСУ, военно-техническое имущество и горюче-смазочные материалы в Днепропетровской области.
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