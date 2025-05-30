Более 54 тысяч жителей Курской области признаны пострадавшими от действий ВСУ

В регионе устанавливают объем нанесенного ущерба и проводят строительно-технические экспертизы.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников
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Более 54 тысяч жителей Курской области были признаны потерпевшими в преступлениях, совершенных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России в своем Telegram-канале со ссылкой на итоги оперативного совещания ведомства в Луганске, проведенное председателем СК Александром Бастрыкиным.
«Представлен доклад о расследовании преступлений украинских военнослужащих в Курской области. Следователями признаны и допрошены в качестве потерпевших более 54 тысяч жителей региона», — проинформировала пресс-служба ведомства.
В СК уточнили, что и иностранные граждане, участвовавшие в нападении на данный регион за денежное вознаграждение, также будут привлечены к уголовной ответственности. Уже были проведены несколько расследований и очно осудили представителей Грузии, США и Республики Колумбия.
В ведомстве подчеркнули, что работа по установлению ущерба, нанесенного действиями ВСУ, продолжается. За прошедшие месяцы 2025 года провели более 5,5 тысячи комплексных оценочных строительно-технических экспертиз, а также исследовали около шести тысяч объектов на территориях пострадавших регионов России: Курской, Ростовской, Брянской, Белгородской и Московской областей и города Москва.
Отмечено также, что была организована доставка гуманитарной помощи нуждающимся. На особом контроле находятся ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в новых регионах РФ.
Бастрыкин поручил собрать все материалы данной следственной практики по расследованию преступлений ВСУ. В дальнейшем их планируют обобщить и использовать в научном исследовании.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Курской области ВС РФ разминируют освобожденные районы.
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