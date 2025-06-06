Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Даниила из Волгограда
У мальчика очень редкое заболевание сердца.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне мы рассказали о Данииле из Волгограда. У мальчика очень редкое и опасное заболевание сердца, которое вызывает слабость и одышку. А совсем недавно появилась еще и аритмия. Все это может привести к внезапной остановке сердца.
Даниилу срочно требуется операция. Она стоит более двух миллионов рублей. У семьи таких денег нет. Но благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму.
Большое вам спасибо!
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