Родителям курских военнослужащих вручили подарки и благодарности

Церемония награждения объединила родителей из 14 регионов России.
Фото, видео: Штаб общественной поддержки Курской области; 5-tv.ru
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В Курской области на площадке Штаба общественной поддержки прошла торжественная церемония награждения родителей военнослужащих — участников СВО, выполняющих задачи в регионе. Мероприятие прошло в формате телемоста, объединив жителей из 14 областей России.
Семьи, которые смогли лично присутствовать на мероприятии, получили подарки и благодарственные письма от заместителя председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерины Харченко.
«Мы доехали даже до сельских поселений, потому что некоторые мамы и папы уже в возрасте. Спасибо всем однопартийцам, хочу сказать, за оперативную включенность, за неравнодушные отношения, потому что непростая была миссия за две недели собрать этот проект. Хочу сказать спасибо нашей команде партийного проекта „Новая школа“, „Женское движение“. Мы действительно одна семья, и, как сказал наш президент, мы одна команда», — добавила депутат.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что новейший российский экзоскелет помогает бойцам СВО вернуть возможность ходить. Современные технологии применяют не только военные, но и медики. Уникальная разработка российских инженеров буквально ставит на ноги героев спецоперации. В ближайшее время такие устройства появятся в нескольких регионах России, где по указу президента откроют центры реабилитации.
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