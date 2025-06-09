Активная фаза денацификации после захода военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ в регион началась в Днепропетровской области. Об этом написал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

«Активная фаза денацификации Днепропетровской области началась», — отметил он в сообщении.

До этого газета The Times передавала информацию, что вхождение российских бойцов на территорию Днепропетровской области в первый раз с начала специальной военной операции (СВО) послужило стратегическим ударом для Украины.

Соответствующие кадры захода бойцов группировки войск «Центр» в данный регион были опубликованы ранее.

Военнослужащие ВС РФ на автомобиле проехали сквозь колючую проволоку, а также развернули флаги России.

Как отмечало Минобороны в Telegram-канале, по данному направлению сторона врага потеряла по крайней мере 500 боевиков. К тому же были утрачены боевая машина пехоты (БМП), американский бронетранспортер (БТР) М113, самоходная артиллерийская установка «Paladin» и самоходка «Caesar» из Франции.

Ранее 5-tv.ru писал, что армия России освободила населенный пункт Заря в ДНР.