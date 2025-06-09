Опубликованы кадры захода ВС России в Днепропетровскую область

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 16 0

Бойцы развернули флаг РФ на освобожденной территории.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Нортон; Пресс-служба группировки «Центр»; 5-tv.ru

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На территорию Днепропетровской области вошла 90-я танковая дивизия «Центра». Об этом 8 июня сообщило Министерство обороны России. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры захода российских военнослужащих в Днепропетровскую область.

Российские военные запечатлены на видео. Бойцы группировки войск «Центр» на автомобиле протаранили колючую проволоку, после чего развернули флаги России.

По данным Минобороны, которые ведомство представило в Telegram-канале, на указанном направлении вражеская сторона потеряла не менее 500 боевиков, а также большое количество боевой техники — боевую машину пехоты (БМП), американский бронетранспортер (БТР) М113, самоходную артиллерийскую установку «Paladin», а также самоходку «Caesar», произведенную во Франции.

До этого Минобороны РФ передавало, что Вооруженные силы РФ (ВС РФ) освободили населенный пункт Заря, находящийся в Донецкой Народной Республике (ДНР). К тому же бойцы «Центр» вышли на западную границу ДНР и продолжают наступление в Днепропетровской области.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские бойцы ежедневно освобождают населенные пункты в зоне СВО.

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