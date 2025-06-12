В Иркутской области наградили полицейских, сбивавших камнями украинские дроны

Герои получили от губернатора региона благодарности и именные часы.

Трое сотрудников полиции, которые сбивали камнями вылетавшие из фуры украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), были награждены. Инцидент произошел в поселке Средний в Усольском районе 1 июня. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, а также опубликовал фото с героями. Глава региона встретился с мужчинами и узнал из первых уст, как это было.

«За активную гражданскую позицию, мужество и отвагу, ответственность, проявленную во время атаки дронов, вручил благодарности и именные часы», — рассказал глава региона.

Скромные герои, как назвал их Кобзев, — старшие лейтенанты полиции, участковый уполномоченный Евгений Адорченко, оперуполномоченный уголовного розыска Виктор Леонидович Васильев, а также водитель-механик отдела полиции Валерий Альбинович Шишкин служат в Межмуниципальном отделе МВД России «Усольский». В их дежурство пришло сообщение, что из припаркованной в людном месте фуры вылетают дроны.

«Оперативники сразу выехали на место. Не думая об опасности для собственной жизни, с крыши фургона они стали закидывать камнями еще не взлетевшие БПЛА. Благодаря этим действиям в воздух поднялись не все беспилотники, планы противника не осуществились», — подчеркнул губернатор.

Кроме полицейских, награду получил военнослужащий по имени Алексей. Вместе с женой он просто проезжал мимо той самой фуры по семейным делам. Заметив дроны, не остался в стороне и помог в нейтрализации угрозы. Когда автомобиль взорвался, люди находились на безопасном расстоянии. Кобзев также упомянул остальных водителей большегрузов, которые остановились у кафе и помогли в ликвидации беспилотников.

«Антон Александрович Мацкевич, Дмитрий Михайлович Бондаренко, Шамиль Камбулатович Гамидов, Игорь Анатольевич Бородкин. Все они живут не в нашем регионе. Обязательно с ними свяжусь, чтобы поблагодарить», — написал Кобзев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за ночь силы ПВО уничтожили 32 беспилотника. Украинские боевики попытались атаковать пять регионов России.