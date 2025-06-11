За ночь силы ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника

ВСУ попытались атаковать пять регионов России.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Силами противовоздушной обороны (ПВО) России за ночь были уничтожены 32 дрона над территорией РФ. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства обороны России в своем Telegram-канале.
«В период с 20.00 10 июня до 7.00 по московскому времени 11 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.
Всего Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать пять регионов нашей страны. Больше всего дронов было направлено в Воронежскую область — 16 аппаратов. Над Курской областью перехватили восемь БПЛА, над Тамбовской сбили пять беспилотников. Над территорией Ростовской области уничтожили два дрона, и один аппарат был перехвачен над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что генералитет США обеспокоен ударом украинских БПЛА по России. Они считают, что Соединенные Штаты являются недостаточно защищенной страной перед авиационными ударами, в том числе и беспилотниками.
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