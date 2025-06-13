Израиль атаковал объекты ядерной программы в нескольких районах Ирана

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 29 0

Представитель ЦАХАЛ назвал это упреждающим ударом.

Удары в Тегеране были направлены на цели, связанные с ядерной программой Ирана

Фото: www.globallookpress.com/Sha Dati

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщил журналистам в ходе брифинга, что Тель-Авив нанес «точный и комплексный превентивный удар» по Ирану, чтобы навредить ядерной программе страны. По его словам, десятки самолетов Военно-воздушных сил (ВВС) поразили многочисленные военные объекты, включая ядерные, в различных районах Ирана «в ответ на продолжающуюся агрессию иранского режима против Израиля».

Спикер также призвал население подчиняться инструкциям командования тыла, которые будут обновляться в соответствии с ситуацией. Гражданскую устойчивость он назвал «важным компонентом кампании». По его словам, ЦАХАЛ готовится ко многим сценариям, как в обороне, так и в нападении, по мере необходимости. Военные проводят постоянную оценку обстановки и обещают информировать обо всех значимых событиях.

«Иранский режим заявил о своей цели уничтожить Израиль… Иран как никогда близок к получению ядерного оружия. Оружие массового поражения в руках иранского режима представляет собой экзистенциальную угрозу Израилю и значительную угрозу всему миру. Израиль не позволит режиму, целью которого является его уничтожение, обладать оружием массового поражения», — заявил представитель ЦАХАЛ.

Прежде стало известно, что министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайную ситуацию по всей стране в связи с ситуацией в Иране. Он также предупредил об ожидаемой ответной атаке. Это первый удар со стороны Тель-Авива по территории крупного и хорошо вооруженного государства без помощи со стороны США. Ранее, писал 5-tv.ru, ряд источников в Штатах предупреждали, что Израиль готов к нанесению удара по Ирану.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.00
0.40 90.01
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:11
Рубио: США не участвуют в ударах Израиля по Ирану
4:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 июня
3:49
Израиль атаковал объекты ядерной программы в нескольких районах Ирана
3:24
Военно-воздушные силы Израиля атаковали Иран
3:00
«Мама не на службе»: Анна Заворотнюк оставила сына ради коктейля
2:45
Из-за шторма на Северном Кавказе в Каспийске обрушилась сцена у «Анжи Арены»

Сейчас читают

Рожденную и брошенную матерью в аэропорту Антальи девочку вернули в Россию
«Я хочу от тебя детей!»: SHAMAN спустился к зрителям во время концерта на Красной площади
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025