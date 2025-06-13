Армия обороны Израиля начала масштабную мобилизацию резервистов

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 27 0

Ynet: ЦАХАЛ начала мобилизацию в критически важных подразделениях

Армия обороны Израиля начала масштабную мобилизацию резервистов

Фото: www.globallookpress.com/Ilia Yefimovich

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Меры приняты после операции ЦАХАЛ, в ходе которой были поражены стратегические ядерные объекты Ирана.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала масштабную мобилизацию резервистов, сосредоточившись на критически важных подразделениях. Об этом сообщил портал Ynet.

«Израиль отправит тысячи резервистов, согласно приказу № 8, в основном в критически важных подразделениях: военно-воздушных силах, командовании тыла, северном и центральном командовании, военной разведке (АМАН) и тыле (АТАЛ)», — сказано в сообщении портала.

Эти меры последовали после того, как Израиль нанес упреждающий удар по ядерным объектам Ирана.

Госсекретарь США Марко Рубио в экстренном заявлении подчеркнул, что Вашингтон не имеет отношения к сегодняшним ударам Израиля. Официальная позиция администрации была опубликована на сайте Белого дома вскоре после начала операции ЦАХАЛ.

Ранее, писал 5-tv.ru, в результате атаки погибли глава генштаба иранской армии и несколько ведущих ученых-атомщиков. В тот же день правительство Израиля объявило о введении чрезвычайного положения по всей стране, переведя все регионы с режима полной активности на необходимый уровень готовности.

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