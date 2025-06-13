В результате израильской атаки по Ирану пострадали минимум 95 человек

Из-за ударов Израиля пострадали по меньшей мере 95 человек в 12 иранских провинциях, один спасатель погиб. Об этом сообщил представитель общества Красного полумесяца Ирана Моджтаб Халеди в беседе с Tasnim.

«В ходе событий, произошедших сегодня утром, были ранены 95 наших соотечественников, они доставлены в медицинские центры, еще 26 пострадавшим помощь была оказана на месте», — сказал Халеди.

Израиль нанес упреждающий удар «с целью самообороны» по Ирану и объявил чрезвычайное положение по всей стране 13 июня. Небо — закрыто для гражданских рейсов. Началась мобилизация резервистов из критически важных подразделений. В качестве аргумента в пользу своих действий Тель-Авив использует вероятность обретения Тегераном ядерного оружия.

Министерство иностранных дел Ирана официально заявило, что снаряды ЦАХАЛ падали на жилые районы Тегерана и других городов, что нарушает устав Организации объединенных наций (ООН). Кроме того, Официальный представитель Вооруженных сил (ВС) Ирана Абольфаз Шеркачи пообещал серьезный ответный удар Израилю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Иран запросил созыв чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН.